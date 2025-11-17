Внешний долг РФ упал до 14% ВВП: что это значит для экономики, рубля, цен

Внешний долг РФ упал до 14% ВВП: что это значит для экономики, рубля, цен

Внешний госдолг России снижается: по итогам июля — сентября его отношение к ВВП упало до 14%, а на каждого россиянина в среднем теперь приходится на $108 долга меньше. Но так ли однозначно радужна эта картина? Рассказываем, что это значит для рядовых граждан.

Почему внешний долг снижается

В июле — сентябре соотношение внешнего долга к ВВП сократилось на 0,7 п. п. Еще более низким этот показатель был лишь однажды — в конце 2024 года, когда он обновил исторический минимум, достигнув 13,3%.

Параллельно аналитики зафиксировали снижение долговой нагрузки на население: если ранее на каждого россиянина условно приходилось $2195 внешнего долга, то к октябрю эта цифра уменьшилась до $2087.

Несмотря на позитивную статистику, эксперты видят за ней тревожные сигналы. По мнению главного экономиста Института экономики роста им. П. А. Столыпина Бориса Копейкина, сокращение долга является следствием более глубоких и не самых благоприятных процессов.

«Рост показателя сдерживается в том числе из-за нереализованных в стране инвестиционных проектов. А это, в свою очередь, напрямую ограничивает потенциальные темпы экономического развития», — говорит он NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что для инвестирования компаниям необходимы долгосрочные заимствования по разумным ставкам и внешний долг привлекался потому, что условия были лучше. Причем они были выгоднее как по срокам, так и по ставкам. По ряду причин внутренний рынок таких условий предложить не может, указывает Копейкин. Господдержки на все не хватает, а ставки на рыночных условиях остаются на запретительном уровне.

Кроме того, заменить западные рынки капитала, закрывшиеся для российских заемщиков, рынком Китая тоже пока не выходит. Впрочем, уже имеются прецеденты успешного размещения облигаций в юанях. При этом все больше российских эмитентов получают рейтинги китайских рейтинговых агентств. Это означает, что в перспективе объемы привлечения финансирования заемщики планируют наращивать, резюмирует эксперт.

Какими будут последствия снижения госдолга

Снижение государственного долга может иметь ряд положительных последствий для экономики и личных финансов, говорит NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Так, по мнению эксперта, уменьшение долговой нагрузки приводит к снижению валютных рисков. Чем меньше у страны долгов в долларах и евро, тем меньше она зависит от курса этих валют. Это может стабилизировать рубль и снизить его волатильность, что положительно сказывается на стоимости импортных товаров.

Также снижение госдолга способствует укреплению суверенитета и снижению зависимости от внешних кредиторов, тем самым повышает финансовую независимость страны.

По мере снижения внешнего долга сокращается спрос на валюту для его обслуживания и погашения, замечает Борис Копейкин.

По его словам, из-за невозможности рефинансирования сокращается зависимость от конъюнктуры финансовых рынков западных стран и колебаний валютных курсов. Все это оказывает свое влияние на курс рубля. Вот только происходит это за счет темпов роста экономики.

По мнению эксперта Щербаченко, минимальный объем внешнего долга снижает уязвимость страны перед санкционным давлением, формируя своего рода финансовую подушку безопасности. Это укрепляет стабильность всей финансовой системы, поскольку государство защищено от рисков, связанных с невозможностью обслуживать внешние обязательства. Кроме того, сокращение долговой нагрузки высвобождает значительные бюджетные средства, которые могут быть направлены на стимулирование экономического роста, развитие инфраструктуры и поддержку предпринимательства.

«Основное значение — стабильность курса рубля может сделать импортные товары менее дорогими, что положительно сказывается на семейном бюджете», — подчеркнул экономист. Впрочем, итоговый эффект будет зависеть от того, как государство будет использовать освободившиеся ресурсы.

Что поможет избежать проблем

Чтобы нивелировать негативные тренды, необходимо наладить в стране систему предоставления длинных и недорогих кредитов, считает Копейкин. Хотя определенные шаги в эту сторону уже делаются, достигнутых результатов явно недостаточно.

Показатель долга нефинансового сектора к ВВП в России остается ниже среднемирового, а значит, и уровень инвестиций отстает. Отрыв от таких быстрорастущих экономик, как китайская, является особенно тревожным сигналом. «Это свидетельствует о том, что Россия не использует „финансовый рычаг“ для поддержания высокой экономической динамики», — заключает эксперт.

Как растут золотые резервы России

По данным Центрального банка, золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные $92 млрд (почти 7,5 трлн рублей).

Поразительно, но этот годовой прирост оказался больше, чем накопления за четыре предыдущих года, вместе взятые. Общая стоимость золотых активов России к 1 ноября 2025 года достигла $299,8 млрд, увеличившись почти на треть за 12 месяцев (против $207,7 млрд годом ранее).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Читайте также:

Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м

Обвал экономики и нефть по $35: какое будущее для нас увидел ЦБ

Виагра для экономики: в РФ придумали, как поднять зарплаты и улучшить жизнь