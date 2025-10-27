Яркая вспышка в небе обесточила часть украинского города «РВ»: Кривой Рог лишился света после яркой вспышки в небе

В ночь на 27 октября в небе над Кривым Рогом была замечена мощная вспышка, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны». По некоторым данным, ВС России нанесли авиаудар с применением корректируемых бомб. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Инцидент произошел на одном из энергообъектов. Украинские СМИ сообщили, что ударила молния. Однако очевидцы опровергают это утверждение. Сразу после вспышки отключения света были зафиксирована в Ингулецком и Долгинцевском районах города. Власти Украины случившееся не комментировали.

Ранее сообщалось, что советские авиабомбы ФАБ-1500 благодаря модернизации стали мощнейшим оружием ВС РФ, которое обладает преимуществами перед ракетами «Искандер». В ходе СВО фугасным авиабомбам добавили унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК). Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов выразил уверенность, что это резко повысило их эффективность и дало преимущества перед ракетным комплексом «Искандер».

Кандидат технических наук и конструктор Игорь Васильев утверждает, что корректируемые авиационные бомбы (КАБ) показали в зоне СВО огромный потенциал. По словам эксперта, их ключевым преимуществом является возможность сброса за 200 км до цели, то есть вне зоны действия ПВО.