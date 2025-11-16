В Казани ворота рухнули на 11-летнюю футболистку из-за тренера В Казани 11-летней футболистке на ногу упали ворота после наказания тренера

В Казани 11-летняя футболистка «Рубина» сломала ногу, когда переносила ворота в качестве наказания от тренеров, сообщил Telegram-канал Sport Baza. Конструкция сорвалась из рук школьницы и упала ей на ногу.

После происшествия девочку унесли с поля, она не могла идти самостоятельно. Родители утверждают, что клубные медики посчитали травму ушибом и не оказали должной помощи. Уже в больнице врачи диагностировали перелом правой стопы.

Семья пострадавшей заявляет, что несколько недель добивалась объяснений от клуба, но в «Рубине» отвечали, что «такое бывает». Извинений родители не получили. Сейчас подано заявление в полицию, проверка продолжается.

