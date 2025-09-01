Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль

В Сиднее произошел инцидент с проникновением на территорию генерального консульства Российской Федерации. Неизвестный водитель на автомобиле преднамеренно протаранил въездные ворота дипломатического представительства, сообщает телеканал 9News.

Мужчина был арестован, после того как машина въехала на территорию генерального консульства России в Сиднее… как утверждается, он протаранил ворота на своей машине, — говорится в сообщении.

Подозреваемый мужчина в возрасте 39 лет активно сотрудничает со следствием. Он дает показания относительно мотивов своих действий.

В результате инцидента получил ранение руки сотрудник полиции, обеспечивавший охрану объекта. Он был доставлен в медицинское учреждение. Других пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Работа консульства продолжается в штатном режиме, несмотря на произошедшее. Дипломатическая миссия России в Австралии тесно взаимодействует с местными властями для выяснения всех обстоятельств происшествия.

