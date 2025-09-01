День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 03:10

Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сиднее произошел инцидент с проникновением на территорию генерального консульства Российской Федерации. Неизвестный водитель на автомобиле преднамеренно протаранил въездные ворота дипломатического представительства, сообщает телеканал 9News.

Мужчина был арестован, после того как машина въехала на территорию генерального консульства России в Сиднее… как утверждается, он протаранил ворота на своей машине, — говорится в сообщении.

Подозреваемый мужчина в возрасте 39 лет активно сотрудничает со следствием. Он дает показания относительно мотивов своих действий.

В результате инцидента получил ранение руки сотрудник полиции, обеспечивавший охрану объекта. Он был доставлен в медицинское учреждение. Других пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Работа консульства продолжается в штатном режиме, несмотря на произошедшее. Дипломатическая миссия России в Австралии тесно взаимодействует с местными властями для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus, принадлежащего дипломатической миссии Вьетнама. Инцидент случился на улице Шаболовке, рядом со зданием Высшей школы экономики.

Сидней
консульства
автотаран
ворота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США намерены держать контакт с ядерными державами
Юрист нашел способ защитить деньги на содержание детей
Ворота российского консульства в Сиднее протаранил автомобиль
Очевидцы сообщили об атаке дронов на Краснодарский край
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 сентября, жара и облегчение
Новый механизм защиты заемщиков начал действовать в России
Назван простой способ сэкономить на стройматериалах для ремонта
«В добрый путь!»: Путин обратился к россиянам в День знаний
В РФПИ пошутили про мнимую изоляцию России
«На границе неспокойно»: Захарова высмеяла решение Литвы развести болото
Предположительного убийцу «коменданта Майдана» задержали
Российские силы сбили 25 беспилотников за три часа
В Израиле озвучили, что хотят сделать с Гретой Тунберг
SHOT сообщил о взрывах под Краснодаром
Фекла Свекольница: народные приметы и запреты на 1 сентября
Евросоюз намерен опустошать свой бюджет ради Киева
Волонтеры три месяца безуспешно собирают деньги на машину для ВСУ
Самолеты перестали взмывать над одним из регионов РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 сентября 2025 года
Фото смеющихся Лукашенко и Алиева оценили одним словом
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.