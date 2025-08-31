Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию в Москве

На юге Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus, принадлежащего дипломатической миссии Вьетнама, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент случился на улице Шаболовке, рядом со зданием Высшей школы экономики.

Источник сообщил, что водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с уличным столбом. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не обнаружили водителя транспортного средства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На место происшествия незамедлительно прибыли бригада скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов для оформления необходимых документов. Компетентные органы проводят мероприятия по установлению личности скрывшегося водителя.

