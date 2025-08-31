День знаний — 2025
31 августа 2025 в 23:12

Lexus с дипломатическими номерами Вьетнама попал в аварию в Москве

SHOT: водитель Lexus с номерами Вьетнама попал в ДТП на юге Москвы и сбежал

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На юге Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lexus, принадлежащего дипломатической миссии Вьетнама, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент случился на улице Шаболовке, рядом со зданием Высшей школы экономики.

Источник сообщил, что водитель авто проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с уличным столбом. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не обнаружили водителя транспортного средства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На место происшествия незамедлительно прибыли бригада скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов для оформления необходимых документов. Компетентные органы проводят мероприятия по установлению личности скрывшегося водителя.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте в Ярославле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и пешехода. Водитель грузовика совершил наезд на человека, после чего транспортное средство врезалось в опору освещения и дерево. Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали обоих участников аварии.

аварии
ДТП
Москва
Вьетнам
