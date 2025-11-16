Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 18:55

Скончался ведущий российский международник

Владимир Батюк Владимир Батюк Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Скончался главный научный сотрудник-международник Владимир Батюк, сообщает пресс-служба Института США и Канады им. академика Арбатова Российской академии наук. Ученый скончался на 65-м году жизни.

С прискорбием сообщаем, что на 65-м году жизни скончался Батюк Владимир Игоревич <...>. Коллеги и студенты знали и ценили Владимира Игоревича не только как профессионала, но и как душевного, отзывчивого человека, верного товарища и друга, оставившего светлую память в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать, — говорится в пресс-релизе.

Батюк получил образование на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, где впоследствии успешно защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. В качестве ученого он специализировался на изучении российско-американских отношений, воспитал целую плеяду талантливых российских американистов и внес значительный вклад в развитие этого научного направления в России.

Ранее пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета сообщила о кончине советского и российского ученого-правоведа, академика РАН Юрия Толстого на 99-м году жизни. Профессор кафедры гражданского права преподавал президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву в период их обучения в вузе.

