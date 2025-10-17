Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:45

«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге

Подпольщик Лебедев: натовские самолеты в Кривом Роге оказались под ударом

Неуправляемая авиационная бомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) Неуправляемая авиационная бомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные нанесли удар по аэродрому в Кривом Роге, где размещались самолеты стран НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости. По его данным, в результате атаки произошло около 15 взрывов, вызвавших масштабный пожар в районе Лозоватского аэропорта. Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города, хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских. Также оттуда происходит массовый запуск дронов по южной части России: Крым, Краснодарский край, юг Ростовской области, — говорится в сообщении.

Ранее командование Вооруженных сил Украины подтвердило информацию о ракетном ударе по учебному центру Сухопутных войск, произошедшему 16 октября. Согласно данным оперативного командования «Юг», по объекту было выпущено две баллистические ракеты, в связи с чем начато служебное разбирательство. По информации военных, в результате атаки имеются потери среди личного состава. Точные цифры погибших и пострадавших не сообщаются.

