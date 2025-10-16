Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:38

Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии

Украинское командование подтвердило удар по учебному центру ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Командование Вооруженных сил Украины подтвердило факт нанесения удара по учебному центру Сухопутных войск ВСУ 16 октября. По данным украинского оперативного командования «Юг», по зданию ударили две баллистические ракеты, начато служебное расследование.

По данным командования, военнослужащие ВСУ понесли потери в результате данного обстрела. Точное количество погибших и раненых, однако, не разглашается. Проверку обстоятельств произошедшего осуществляет военная служба правопорядка.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные нанесли масштабный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВПК противника. Данная операция стала ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

До этого стало известно, что за последние дни в результате взрывов на Украине было поражено 63 энергетических объекта. Среди них несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко подчеркнул, что в стране наблюдается дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации.

