Российские военные нанесли сокрушительный удар по энергообъектам Украины Минобороны РФ заявило о массированном ударе по газовой инфраструктуре Украины

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВПК противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Данная операция стала ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Удар был нанесен ночью с применением различных видов высокоточного оружия. Для поражения целей использовались ракетные комплексы наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые «Кинжалы», а также ударные дроны.

Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар <…> по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что за последние дни в результате взрывов на Украине было поражено 63 энергетических объекта. Среди них несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко подчеркнул, что в стране наблюдается дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации.