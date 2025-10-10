Названо число пораженных за 10 дней на Украине объектов энергетики УНИАН: за 10 дней на Украине повреждено 63 энергетических объекта

За последние 10 дней в результате взрывов на Украине было поражено 63 объекта, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. Среди них несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций. Какие именно, не уточняется.

Всего за последние десять дней… атаковано 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время сегодняшней атаки… удары по десяти объектам: пяти ГЭС, двум (теплоэлектроцентралям) ТЭЦ, двум ТЭС и одной подстанции, — говорится в публикации.

В стране существует дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации, заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Его информацию позже подтвердила премьер Юлия Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киеву придется защищать от атак 203 ключевых объекта.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинских парламентариев ожидают более серьезные проблемы по сравнению с блэкаутом. По его мнению, прекращение энергоснабжения промышленных предприятий и железнодорожной инфраструктуры Украины будет способствовать скорейшему завершению конфликта для России.