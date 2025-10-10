Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 23:36

Названо число пораженных за 10 дней на Украине объектов энергетики

УНИАН: за 10 дней на Украине повреждено 63 энергетических объекта

Результаты ударов ВС РФ по энергетическим объектам Украины Результаты ударов ВС РФ по энергетическим объектам Украины Фото: Социальные сети

За последние 10 дней в результате взрывов на Украине было поражено 63 объекта, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. Среди них несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций. Какие именно, не уточняется.

Всего за последние десять дней… атаковано 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время сегодняшней атаки… удары по десяти объектам: пяти ГЭС, двум (теплоэлектроцентралям) ТЭЦ, двум ТЭС и одной подстанции, — говорится в публикации.

В стране существует дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации, заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Его информацию позже подтвердила премьер Юлия Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киеву придется защищать от атак 203 ключевых объекта.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинских парламентариев ожидают более серьезные проблемы по сравнению с блэкаутом. По его мнению, прекращение энергоснабжения промышленных предприятий и железнодорожной инфраструктуры Украины будет способствовать скорейшему завершению конфликта для России.

Украина
энергетика
разрушения
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эвакуировали 200 человек»: пятиэтажка горит в Красноярском крае
Поездка зацепера на электричке в Подмосковье обернулась трагедией
Онлифанщицы для солдат: Зеленский отдаст доходы моделей на нужды ВСУ
«Все в голове перепуталось»: Захарова указала на ошибки МИД Украины
Трамп анонсировал введение глобальных пошлин на товары из Китая
Макрон принял неожиданное решение по премьер-министру
Гороскоп на 11 октября: Девы рискуют всем, а Рыбам нужны перемены
Принято решение об изъятии зданий СПбГУП в собственность РФ
«Наглая кампания»: Небензя высказался о нападках США на Венесуэлу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 октября 2025 года
Приметы 11 октября, в Харитонов день: осторожно — опасно!
Связь с Янковским, роль проститутки, Канны: факты об Алене Михайловой
Определился победитель в матче между сборными России и Ирана
ПВО отбила атаки дронов ВСУ на Ростовскую область
В Испании осудили присуждение Нобелевской премии мира
Названо число пораженных за 10 дней на Украине объектов энергетики
Для вкусной зимы: клюква на зиму с сахаром — рецепт проще некуда
Зеленский намекнул Трампу, что Tоmahawk ему будет мало
Земля на двое суток попадет под влияние космического явления
Ульяновские модели прославились на всю Россию после драки в супермаркете
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.