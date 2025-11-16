Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 18:35

«Больше не под защитой»: в США описали неприятное положение Зеленского

Журналист Хэннингсен заявил, что США замыкают кольцо вокруг Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты начали замыкать кольцо вокруг президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью YouTube-канала Рэйчел Блевинс американский журналист и геополитический аналитик Патрик Хэннингсен. По его мнению, коррупционный скандал в республике на самом деле является ходом Вашингтона против Зеленского, который больше «не под полной защитой».

Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают «замыкать кольцо» вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой, — убежден Хэннингсен.

Он добавил, что уже скоро Зеленский начнет ездить по Европе и США в поисках финансирования. В этот момент скандал и ударит по репутации украинского лидера, заключил Хэннингсен.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если Украина хочет и дальше получать помощь Европейского союза, она должна бескомпромиссно бороться с коррупцией. По его словам, это также важно, если в Киеве по-прежнему стремятся стать частью объединения.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
США
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.