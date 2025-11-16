«Больше не под защитой»: в США описали неприятное положение Зеленского Журналист Хэннингсен заявил, что США замыкают кольцо вокруг Зеленского

Соединенные Штаты начали замыкать кольцо вокруг президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью YouTube-канала Рэйчел Блевинс американский журналист и геополитический аналитик Патрик Хэннингсен. По его мнению, коррупционный скандал в республике на самом деле является ходом Вашингтона против Зеленского, который больше «не под полной защитой».

Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают «замыкать кольцо» вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой, — убежден Хэннингсен.

Он добавил, что уже скоро Зеленский начнет ездить по Европе и США в поисках финансирования. В этот момент скандал и ударит по репутации украинского лидера, заключил Хэннингсен.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если Украина хочет и дальше получать помощь Европейского союза, она должна бескомпромиссно бороться с коррупцией. По его словам, это также важно, если в Киеве по-прежнему стремятся стать частью объединения.