16 ноября 2025 в 17:22

В Париже ответили, прекратится ли сотрудничество с Киевом по БПЛА

МИД Франции продолжит работать с Украиной в вопросе производства БПЛА

Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро Фото: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Франция не собирается прекращать сотрудничество с Украиной в части производства беспилотных летательных аппаратов, заявил в эфире телеканала France Info министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро. По его словам, планируется развивать данное направление. В понедельник, 17 ноября, в Париже пройдет встреча производителей БПЛА.

Мы впервые организуем [17 ноября] в Париже встречу украинских и французских производителей беспилотников, чтобы расширить сотрудничество между нашими странами в этом вопросе, — сказал Барро.

Вместе с этим дипломат заявил, что если Украина хочет и дальше получать помощь Европейского союза, то она должна бескомпромиссно бороться с коррупцией. По словам Барро, это также важно, если в Киеве по-прежнему стремятся стать частью объединения. Евросоюз «не потерпит распространения коррупционных практик внутри себя».

При этом, как считает политолог-американист Константин Блохин, лидеры западных стран не будут менять Зеленского из-за коррупционного скандала на Украине. По его словам, действующий глава государства полностью устраивает партнеров.

