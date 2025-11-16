Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 17:28

Российские активы в €140 млрд могут отдать Киеву без возврата

Франция усомнилась, что Украина вернет кредит на €140 млрд под активы России

Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро Фото: Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Беспроцентный кредит ЕС Украине на €140 млрд может так и не вернуться, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире France Info. Речь идет о деньгах за счет замороженных российских активов. Он добавил, что Париж хочет подключить страны G7, чтобы разделить финансовые риски.

Нам нужно участие партнеров по «Большой семерке», чтобы они разделили с ЕС финансовые риски по кредиту, — ведь никаких гарантий его возврата нет, — объяснил Барро.

Министр пояснил, что для Франции важно избежать конфискации российских активов, замороженных в Европе. По его словам, такой шаг вызвал бы серьезные юридические проблемы и может обернуться против самого ЕС.

По словам Барро, если кредит Украине все же предоставят, деньги должны пойти на покупку вооружений, произведенных в Европе. Такие меры укрепят оборонную промышленность ЕС и помогут обеспечить Киеву военную поддержку, добавил он.

Ранее глава бельгийской компании Euroclear Валери Урбен заявила, что готова оспаривать в суде решения ЕС о конфискации российских активов. По ее словам, такие действия противоречат международному праву.

российские активы
Евросоюз
Франция
Украина
кредиты
