Риелтор оценила перспективы ипотеки на 50 лет в России Риелтор Максимович: ипотека сроком на 50 лет не будет востребована в России

Ипотека на 50 лет не будет востребованной в России, заявила «Финансам Mail» риелтор Юлия Максимович. Она отметила, что сейчас средний срок ее погашения составляет 30 лет. При этом размер первоначального взноса увеличился на 28%, а ставки не снижаются. Все это вынуждает россиян отказываться от ипотеки.

В связи с этим возникает вопрос: «а стоит ли увеличивать срок ипотечного кредита?» Мой ответ: «нет». У наших граждан, несмотря на положительную динамику в отношении к ипотечным продуктам, все равно сохраняются страхи по поводу того, что «ипотека — это ярмо», «а вдруг что-то случится», «а вдруг лишусь работы и не смогу платить». Таких страхов много, — подчеркнула Максимович.

Ипотека на 50 лет не получит распространения и в связи с тем, что на сегодняшний день ее оформляют в среднем в 35 лет. Так погашение кредита растянется до 85-летнего возраста. Подобные долгосрочные займы содержат значительные риски для всех участников сделки, подытожила эксперт.

Ранее зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что ипотека в России станет массовой при ставке в 5–6%. По его словам, даже при нынешней ключевой ставке в 16,5% фиксируется оживление рынка.