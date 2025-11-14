Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:17

Риелтор оценила перспективы ипотеки на 50 лет в России

Риелтор Максимович: ипотека сроком на 50 лет не будет востребована в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ипотека на 50 лет не будет востребованной в России, заявила «Финансам Mail» риелтор Юлия Максимович. Она отметила, что сейчас средний срок ее погашения составляет 30 лет. При этом размер первоначального взноса увеличился на 28%, а ставки не снижаются. Все это вынуждает россиян отказываться от ипотеки.

В связи с этим возникает вопрос: «а стоит ли увеличивать срок ипотечного кредита?» Мой ответ: «нет». У наших граждан, несмотря на положительную динамику в отношении к ипотечным продуктам, все равно сохраняются страхи по поводу того, что «ипотека — это ярмо», «а вдруг что-то случится», «а вдруг лишусь работы и не смогу платить». Таких страхов много, — подчеркнула Максимович.

Ипотека на 50 лет не получит распространения и в связи с тем, что на сегодняшний день ее оформляют в среднем в 35 лет. Так погашение кредита растянется до 85-летнего возраста. Подобные долгосрочные займы содержат значительные риски для всех участников сделки, подытожила эксперт.

Ранее зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что ипотека в России станет массовой при ставке в 5–6%. По его словам, даже при нынешней ключевой ставке в 16,5% фиксируется оживление рынка.

кредиты
ипотека
общество
риелторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился аэропорт имени Калашникова
Стало известно, почему Украина пытается вернуть молодежь из Европы
«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.