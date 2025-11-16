Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 18:15

Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке

Самый лучший рецепт картошки! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Картошка по-деревенски в духовке — то самое домашнее блюдо, которое нравится и взрослым, и детям. Аромат специй, золотистые ломтики с хрустящей корочкой и мягкой серединкой — отличный вариант для гарнира, перекуса или посиделок с друзьями.

Возьмите 800 г картофеля, вымойте клубни и, не снимая кожуру, нарежьте их дольками одинакового размера. Сложите ломтики в миску и добавьте 3 ст. л. подсолнечного или оливкового масла, 1,5 ч. л. паприки, 1 ч. л. соли, щепотку черного перца и 0,5 ч. л. чесночного порошка. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

Выложите картофель на противень в один слой, разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте запекаться 35–40 минут, пока ломтики не станут золотистыми. В середине приготовления стоит перевернуть дольки, чтобы получить хрустящую корочку со всех сторон. Перед подачей посыпьте свежей зеленью или сушеными травами.

  • Совет: чтобы корочка была ярко выраженной, просушите ломтики бумажным полотенцем перед добавлением масла.

  • Факт: паприка помогает усилить естественный вкус картофеля, а при запекании дает красивый золотистый оттенок.

