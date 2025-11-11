Станет звездой стола! Быстро засаливаем красную рыбу

Засолить красную рыбу дома легко и быстро — достаточно пары ингредиентов и нескольких часов терпения, чтобы получить нежное, ароматное филе. Такой деликатес украсит праздничный стол или станет отличной закуской к завтраку.

Возьмите 500 г свежего филе лосося или горбуши, очистите от костей и кожи, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Для засолки приготовьте смесь из 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и щепотки черного перца. Как следует натрите этой смесью филе с обеих сторон. При желании можно добавить немного сушеного укропа или цедры лимона для аромата.

Заверните рыбу в пищевую пленку, положите в контейнер и уберите в холодильник на 4–6 часов — за это время филе пропитается пряностями и станет мягким и сочным. После засолки промокните рыбу бумажным полотенцем, нарежьте тонкими ломтиками и подавайте с лимоном, свежей зеленью или хлебом.

Совет: если хотите более насыщенный вкус, увеличьте время засолки до 12 часов, но не превышайте — рыба может стать слишком соленой.

Калорийность — около 180 ккал на 100 г; время приготовления — 10 минут + 4–6 часов на засолку.

