В Австралии закрыли десятки школ из-за магического песка В Канберре 69 школ закрыли из-за следов асбеста в магическом песке

В Канберре 69 школ закроются в начале недели из-за опасений по поводу загрязнения асбестом, сообщает ABC. Вредное вещество содержится в наборе для строительства песочного замка и магическом песке.

Опасность возникла после обнаружения следов асбеста в продукции компаний Kmart и Target, которые производят магический песок. Власти пояснили, что эта продукция использовалась в школах шире, чем они предполагали.

Проверка закрытых образовательных учреждений может занять несколько дней. Сотрудники школ и волонтеры обходят классы, коридоры и склады в поисках цветного песка и составляют карту обнаруженного.

