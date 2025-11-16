Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 18:15

В Австралии закрыли десятки школ из-за магического песка

В Канберре 69 школ закрыли из-за следов асбеста в магическом песке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Канберре 69 школ закроются в начале недели из-за опасений по поводу загрязнения асбестом, сообщает ABC. Вредное вещество содержится в наборе для строительства песочного замка и магическом песке.

Опасность возникла после обнаружения следов асбеста в продукции компаний Kmart и Target, которые производят магический песок. Власти пояснили, что эта продукция использовалась в школах шире, чем они предполагали.

Проверка закрытых образовательных учреждений может занять несколько дней. Сотрудники школ и волонтеры обходят классы, коридоры и склады в поисках цветного песка и составляют карту обнаруженного.

Ранее иммунолог Парвиз Азизов заявил, что при выборе елочных игрушек крайне важно учитывать их состав. Он посоветовал покупать украшения из натуральных материалов и предупредил, что безопасные пластиковые игрушки не должны иметь резкий запах. Врач добавил, что перед тем как украшать елку, важно перебрать и протереть старые игрушки.

До этого сообщалось, что поддельные игрушки лабубу могут представлять серьезную опасность для маленьких детей и даже приводить к летальным исходам. В США рекомендовали избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы она соответствовала оригиналу.

Австралия
школы
отравления
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США призвали ЕС поторопиться с торговой сделкой
Звезда YouTube попал в полицию с амфетамином, вышел из КПЗ и запустил стрим
Португалия разгромила Армению и получила путевку на чемпионат мира
Поссорившаяся с Трампом Тейлор-Грин неожиданно высказалась о нем
Абрамович запускает громкое дело против британских властей
Маск объяснил, для чего на самом деле нужен робот-гуманоид Optimus
Во Франции раскрыли, чем опасен визит Зеленского к Макрону
Назван неочевидный маркер тревожности
В Турции намекнули Австралии, что могут обойтись без нее
Нейросеть впервые в истории провела мощную кибератаку на госучреждения
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя
В Малайзии двухлетний мальчик из России попал в реанимацию из-за медузы
Не мыть авто всю зиму: к чему приведет игнорирование грязи? Советы хрюшкам
Скончался ведущий российский международник
Пленный солдат ВСУ пролил свет на тайную операцию под Теткино
Премьер немецкого региона захотел покупать российские энергоресурсы
Гороскоп на неделю с 17 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Водитель с липовыми правами устроил драку с сотрудниками ДПС
Лавров увидел «существенные испытания» для решений Нюрнбергского трибунала
Политолог объяснил, что стало причиной ссоры Трампа и конгрессвумен Грин
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.