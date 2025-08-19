Лабубу могут нести смертельную опасность

Поддельные игрушки Лабубу могут представлять серьезную опасность для маленьких детей и даже приводить к летальным исходам, предупредила пресс-служба Комиссии по безопасности потребительских товаров США. Организация рекомендовала избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы они соответствовали оригиналу.

В Комиссию по безопасности потребительских товаров поступали сообщения о поддельных куклах Лабубу, которые легко ломаются и распадаются на мелкие части, которыми можно подавиться, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.

До этого аналитики CDEK.Shopping выяснили, что во втором квартале текущего года россияне стали чаще заказывать игрушки лабубу, чем iPhone. Популярные коллекционные фигурки Pop Mart вошли в топ-5 брендов, принеся платформе 15,6 млн рублей оборота.