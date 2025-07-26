Россияне предпочли айфонам игрушки лабубу

Россияне стали заказывать игрушки Лабубу из-за рубежа чаще iPhone, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на платформу по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping. Отмечается, что за второй квартал 2025 года бренд коллекционных фигурок Pop Mart впервые вошел в пятерку самых популярных марок, обогнав Apple по количеству заказов.

За май-июнь общий оборот Pop Mart на площадке составил около 15,6 млн рублей, продемонстрировав рост на 17% по сравнению с предыдущим периодом. Средний чек составляет 6,9 тысячи рублей. При этом основной вклад в успех Pop Mart сделали именно Лабубу. Особой популярностью у покупателей пользовались сюрприз-бокс Big Into Energy, серия Tasty Macarons и коллекция Lazy Yoga.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости активизации работы над созданием российской лабубу, чтобы отечественные игрушки были более модными в мире. Однако, по ее словам, матрешками уже никого не удивишь.

До этого стало известно, что капитализация компании Pop Mart достигла $42,2 млрд (более 3,3 трлн рублей). Это на $3,2 млрд (250 млрд рублей) больше общей стоимости всех акций «Газпрома». Капитализация российского газового гиганта составила $39 млрд (чуть более 3 трлн рублей).