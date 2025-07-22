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22 июля 2025 в 16:16

Производитель Лабубу перегнал «Газпрома» по капитализации

Капитализация производителя Labubu превысила стоимость «Газпрома» на $3 млрд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Капитализация производителя игрушек Labubu — компании Pop Mart достигла $42,2 млрд (более 3,3 трлн рублей), свидетельствуют данные сервиса Companies market cap. Это на $3,2 млрд (250 млрд рублей) больше общей стоимости всех акций «Газпрома». Капитализация российского газового гиганта составила $39 млрд (чуть более 3 трлн рублей).

Ранее из отчетности публичного акционерного общества «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) стало известно, что чистый убыток компании в 2024 году составил 1,076 трлн рублей. Одной из причин в компании назвали снижение рыночной стоимости акций ПАО. В 2023 году компания получила прибыль в 696 млрд рублей.

На годовом собрании акционеров ПАО «Газпром» было принято решение об отказе в выплате дивидендов за прошедший год. Участники собрания также утвердили ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудиторской организации. Это уже третий год подряд, когда акционеры не получают дивидендных выплат. Последний раз выплаты производились по итогам первого полугодия 2022 года — тогда на одну акцию приходилось 51,03 рубля, а общий объем выплат составил 1,208 триллиона рублей.

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