В Совфеде призвали задать в мире тренд на российские лабубу Матвиенко призвала работать над созданием более модных в мире российских лабубу

Необходимо активизировать работу над созданием российской лабубу, чтобы отечественные игрушки были более модными в мире, поделилась мнением с NEWS.ru спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, матрешками уже никого не удивишь. Однако все носят на сумках лабубу, поскольку это модно и стильно, отметила Матвиенко, признавшись, что не знает, как человек заработал на этой продукции десятки миллиардов.

Я к чему этот пример? Ну, матрешками нашими уже не удивишь. Ну, где наши такие продвинутые новые креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом. И которые можно было сделать модным трендом в мире. У нас столько талантливых, творческих людей. Им нужно чуть-чуть помочь, — поделилась Матвиенко.

Политик призвала активизировать работу, чтобы каждый регион гордился своей продукцией и мог ее выставлять. Матвиенко отметила, что необходимо дать возможность продвигать это в практическом смысле.

Чтобы лабубу наши российские были более модные в мире. Это просто пример, матрешки наши на сумках никто не носит, давайте работать на результат, — заключила спикер СФ.

Ранее стало известно, что капитализация производителя игрушек Labubu — компании Pop Mart достигла $42,2 млрд (более 3,3 трлн рублей). Это почти на 250 млрд рублей больше общей стоимости всех акций «Газпрома».