Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 15:22

В Стамбуле решили судьбу гостиницы после загадочной смерти постояльцев

Гостиницу Harbour Suites в Стамбуле опечатали после смерти туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гостиницу Harbour Suites в туристическом районе Фатих в Стамбуле, где скончались трое гостей, опечатали, передает телеканал NTV. По его информации, специалисты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции. При этом владелец гостиницы заявил, что она безопасна.

Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ, [впоследствии скончавшиеся], опечатана. Гостей разместили в других отелях, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что гибель семьи туристов в Стамбуле могла произойти в результате умышленных действий, а не пищевого отравления. Генпрокуратура города классифицировала случай как «подозрительную смерть» после того, как предварительные результаты не выявили признаков, объясняющих летальный исход.

До этого британский турист скончался в Турции после проведения процедуры по пересадке волос и лечения зубов. После манипуляций 36-летний мужчина вернулся в свой отель в районе Шишли, где потерял сознание. Несмотря на старания медиков, спасти его не удалось.

