Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 18:29

Мужчина пересадил волосы в Турции и внезапно умер

Британский турист скончался в Турции после пересадки волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Британский турист скончался в Турции после проведения процедуры по пересадке волос и лечения зубов, сообщает издание Daily Mail. Трагический инцидент произошел 11 ноября с 36-летним гражданином Великобритании, который прибыл в Стамбул за неделю до этого для прохождения медицинских процедур.

После манипуляций мужчина вернулся в свой отель в районе Шишли, где потерял сознание. Несмотря на оперативную доставку в медицинское учреждение и оказание помощи, спасти его жизнь не удалось. В настоящее время тело находится в Институте судебной медицины для установления точной причины смерти, проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее британский турист был обнаружен без признаков жизни в Белизе спустя сутки после размещения в отеле. Несколько соседей, услышав характерный звук падения возле здания, незамедлительно вызвали медицинскую помощь. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных повреждений, после чего местные правоохранительные органы инициировали расследование инцидента.

туристы
Турция
волосы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шантаж, СИЗО и видео в ванной: вебкам-модель обвинили в педофилии
В Госдуме объяснили, почему Telegram закрыт путь в белый список
Электрик набросился с ножом на знакомых и убил главу семейства
Москвичам рассказали, будет ли декабрь снежным
МИД РФ оценил запрет ЕС выдачи многократных виз гражданам России
Лидера челябинской ОПГ задержали
«Через Google — все»: в Госдуме о штрафах за вход через иностранные сервисы
Зеленский исключил из СНБО министров на фоне коррупционного скандала
Мать «кормила» двухлетнего ребенка пивом и наркотиками
В российском регионе у ОПГ отобрали имущество
Секреты кролика в сметане: идеальный ужин для всей семьи
Мужчина пересадил волосы в Турции и внезапно умер
Стало известно, какие средства ПВО Зеленский выпрашивает у Запада
«Лучшая дипломатия»: ВСУ призвали не расслабляться после удара возмездия РФ
Переводы себе по СБП и не только: какие операции попали в черный список ЦБ
Минцифры сообщило об обновлении белого списка
Mash: Роскомнадзор опроверг внесение Telegram в белый список
Мать качала трехлетнего сына на качелях почти двое суток, пока тот не умер
Появились кадры боя российской армии с огромными дронами ВСУ
Продавца «Лэтуаль» вернули на работу после незаконного увольнения
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.