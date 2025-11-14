Мужчина пересадил волосы в Турции и внезапно умер Британский турист скончался в Турции после пересадки волос

Британский турист скончался в Турции после проведения процедуры по пересадке волос и лечения зубов, сообщает издание Daily Mail. Трагический инцидент произошел 11 ноября с 36-летним гражданином Великобритании, который прибыл в Стамбул за неделю до этого для прохождения медицинских процедур.

После манипуляций мужчина вернулся в свой отель в районе Шишли, где потерял сознание. Несмотря на оперативную доставку в медицинское учреждение и оказание помощи, спасти его жизнь не удалось. В настоящее время тело находится в Институте судебной медицины для установления точной причины смерти, проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее британский турист был обнаружен без признаков жизни в Белизе спустя сутки после размещения в отеле. Несколько соседей, услышав характерный звук падения возле здания, незамедлительно вызвали медицинскую помощь. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных повреждений, после чего местные правоохранительные органы инициировали расследование инцидента.