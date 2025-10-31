Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки

Британский турист был найден мертвым в Белизе, пишет Daily Mail. Его бездыханное тело обнаружили буквально через 24 часа после заселения в отель.

52-летний мужчина в понедельник отправился на остров Кей-Колкер на отдых своей мечты, но всего через день после заселения в отель Casa Vista он был найден мертвым с травмами, — говорится в материале.

По словам очевидцев, несколько соседей услышали глухой стук о землю возле отеля и поспешили на помощь. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Местная полиция начала расследование случившегося.

