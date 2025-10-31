Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 21:29

Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки

Британский турист погиб в Белизе через день после приезда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британский турист был найден мертвым в Белизе, пишет Daily Mail. Его бездыханное тело обнаружили буквально через 24 часа после заселения в отель.

52-летний мужчина в понедельник отправился на остров Кей-Колкер на отдых своей мечты, но всего через день после заселения в отель Casa Vista он был найден мертвым с травмами, — говорится в материале.

По словам очевидцев, несколько соседей услышали глухой стук о землю возле отеля и поспешили на помощь. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался от полученных травм. Местная полиция начала расследование случившегося.

Ранее у границы с Латвией было найдено тело беженца из Шри-Ланки. По данным белорусских таможенников, латвийские силовики избили двух иностранцев и вытолкнули их через калитку для животных в заграждении. С начала миграционного кризиса на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией было обнаружено 78 тел умерших беженцев.

До этого правоохранительные органы Рио-де-Жанейро обнаружили тела 33-летней блогера Лидианы Лоренсо и ее 15-летней дочери Мианы. Погибшие находились в разных комнатах. При этом на телах женщин и подростка не было видимых признаков насильственной смерти.

