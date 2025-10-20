Женщину-блогера и ее дочь нашли мертвыми в разных комнатах квартиры

Правоохранительные органы Рио-де-Жанейро обнаружили тела 33-летней блогера Лидианы Лоренсо и ее 15-летней дочери Мианы, сообщает The Mirror. Женщина и подросток находились в разных комнатах. На телах погибших не выявили видимых признаков насильственной смерти.

Следователи рассматривают версию об отравлении угарным газом как основную причину трагедии. Юрист семьи Родриго Мулен рассказал, что обогреватель в квартире был установлен с серьезными нарушениями, а выход газового шланга из дымохода располагался непосредственно внутри помещения.

По словам Мулена, результаты судебно-медицинской экспертизы пока не позволяют сделать однозначные выводы о точной причине смерти. Полиция продолжает расследование.

Лидиана Лоренсо получила известность как модель и популярный блогер. Несколько лет назад она переехала в Рио-де-Жанейро, где изучала медицину и вела свои социальные сети.

