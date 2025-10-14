Невестку экс-кандидата в президенты США нашли мертвой на улице TMZ: тело невестки экс-кандидата в президенты в США Ромни нашли на улице

Тело 64-летней невестки бывшего сенатора от штата Юта, кандидата в президенты США Митта Ромни было обнаружено на улице Лос-Анджелеса полицейскими, передает издание TMZ. По информации местного бюро по расследованию убийств, она могла выпасть из окна, признаков преступления на момент публикации не найдено.

Кэрри Ромни была найдена мертвой на улице рядом с парковкой в ​​Валенсии, Калифорния, пригороде к северу от Лос-Анджелеса, — сказано в материале.

Ранее в Якутии со дна реки Оленек подняли тела двух человек, провалившихся под лед во время езды на снегоходе «Буран». Еще двое смогли выбраться из воды самостоятельно. К поисково-спасательной операции были привлечены 10 человек. МЧС России предупреждает, что в Якутии лед еще не сформировался окончательно.

Также в городе Ивделе Свердловской области было обнаружено тело 14-летней школьницы. Уточнялось, что девочка могла подвергаться травле в школе, однако мать погибшей опровергает эту информацию, заявляя, что следователи не сообщали ей о каких-либо фактах издевательств.