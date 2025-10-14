Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:23

Невестку экс-кандидата в президенты США нашли мертвой на улице

TMZ: тело невестки экс-кандидата в президенты в США Ромни нашли на улице

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тело 64-летней невестки бывшего сенатора от штата Юта, кандидата в президенты США Митта Ромни было обнаружено на улице Лос-Анджелеса полицейскими, передает издание TMZ. По информации местного бюро по расследованию убийств, она могла выпасть из окна, признаков преступления на момент публикации не найдено.

Кэрри Ромни была найдена мертвой на улице рядом с парковкой в ​​Валенсии, Калифорния, пригороде к северу от Лос-Анджелеса, — сказано в материале.

Ранее в Якутии со дна реки Оленек подняли тела двух человек, провалившихся под лед во время езды на снегоходе «Буран». Еще двое смогли выбраться из воды самостоятельно. К поисково-спасательной операции были привлечены 10 человек. МЧС России предупреждает, что в Якутии лед еще не сформировался окончательно.

Также в городе Ивделе Свердловской области было обнаружено тело 14-летней школьницы. Уточнялось, что девочка могла подвергаться травле в школе, однако мать погибшей опровергает эту информацию, заявляя, что следователи не сообщали ей о каких-либо фактах издевательств.

Лос-Анджелес
США
тела
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда начнется процесс по разводу Самойловой с Джиганом
Названа главная опасность ракет Tomahawk в случае их передачи Украине
Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам
«Это будет серьезно»: китаист оценил могущество альтернативного блока НАТО
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.