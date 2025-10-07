Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:46

В российском регионе нашли тело 14-летней школьницы

Под Екатеринбургом нашли мертвой 14-летнюю школьницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Ивдель Свердловской области обнаружено тело 14-летней школьницы, сообщает портал Е1.RU. По его данным, девочка могла подвергаться травле в школе, однако мать погибшей опровергает эту информацию, заявляя, что следователи не сообщали ей о каких-либо фактах издевательств.

Я не считаю, что ее травили, потому что мне она такое ни разу не говорила за все свои годы обучения в школе. Следователи, к которым я вчера приходила, тоже ни словом не обмолвились, а они искали записки, блокноты смотрели, все фотографировали, — поделилась мать школьницы.

На данный момент правоохранительные органы не давали официальных комментариев об обстоятельствах произошедшего. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что в Воронеже группа подростков избила двух девочек, их госпитализировали. По данным регионального УМВД, инцидент произошел вечером 2 октября во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

