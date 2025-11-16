Ученица шестого класса сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла В Индии 12-летняя школьница сделала 100 приседаний на уроке и умерла

Учитель школы в штате Махараштра в Индии заставила ученицу приседать 100 раз на уроке, однако девочка не вынесла такой нагрузки и умерла, сообщает NDTV. Инцидент произошел в пятницу, 14 ноября, когда в стране отмечали День защиты детей. По данным источника, таким образом учитель хотела наказать ребенка за опоздание на урок на 10 минут.

12-летняя ученица в Махараштре умерла после того, как учитель подверг ее телесному наказанию за то, что она опоздала в школу всего на 10 минут, — говорится в публикации.

Уточняется, что сперва девочка почувствовала сильную боль в пояснице. Когда школьница вернулась домой, ее самочувствие продолжило ухудшаться. В итоге ребенка увезли в больницу в Мумбаи, где она скончалась, несмотря на усилия врачей.

Местные жители потребовали наказать учителя и руководство школы. Учреждению также запретили работать до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли голову ребенка. По предварительной оценке, погибшему было около 10 лет. Предполагается, что несовершеннолетний мог умереть от асфиксии, на его шее заметили следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение.