16 ноября 2025 в 11:37

Сабджи с карри и кинзой: готовим «телепорт» в Индию — ароматное блюдо, которое не оставит равнодушным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это индийское блюдо стало для меня настоящим открытием — картофель в пикантном карри с неожиданными сладкими нотами ананаса создает удивительную гармонию вкусов. Ароматная асафетида и свежая кинза делают блюдо по-настоящему аутентичным. Такой ужин готовится быстро, но запоминается надолго.

Готовлю я так: 400 граммов картофеля очищаю и нарезаю кубиками, 100 граммов сладкого перца — соломкой. В глубокой сковороде разогреваю растительное масло, добавляю половину чайной ложки асафетиды и щепотку смеси карри — томлю специи 30 секунд до аромата. Кладу картофель и обжариваю 5–7 минут, затем добавляю перец и 300 граммов ананаса. Солю, накрываю крышкой и тушу на среднем огне около 15 минут, пока картофель не станет мягким. В конце обильно посыпаю свежей кинзой. Подаю как самостоятельное блюдо или с рисом басмати — получается сытно, ароматно и необычно.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

