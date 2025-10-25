Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Минтай — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно накормить семью, но без лишних затрат. Эта простая рыбка в духовке под сочной сырной шапочкой получается нежной, ароматной и буквально тает во рту. Рецепт настолько бюджетный и удачный, что после первой пробы вы будете готовить его снова и снова.

Возьмите 600 г филе минтая, 2 моркови, 1 луковицу и 3-4 ст. л. растительного масла. Для заливки нужно 2 яйца, 3 ст. л. сметаны и 100 г тертого сыра. Рыбу промойте, обсушите, приправьте солью, перцем и щепоткой сухого чеснока. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке и обжарьте вместе до мягкости.

В форму выложите слой рыбы, сверху распределите овощи, а затем залейте смесью из яиц, сметаны и сыра. Выпекайте при 180 °C около 30 минут — и получите блюдо с золотистой корочкой и сливочным ароматом. Минтай получается сочным, овощи добавляют сладость, а сыр делает вкус насыщенным. Готовится просто, продукты копеечные, а результат — как из ресторана. Именно за это мы и любим этот рецепт!

