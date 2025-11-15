Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Буду готовить на Новый год за 10 минут: фаршированные шампиньоны в беконовой шубке — чумовая закуска из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Буду готовить на Новый год за 10 минут: фаршированные шампиньоны в беконовой шубке — чумовая закуска из 3 ингредиентов. Эти грибочки — настоящее спасение для хозяйки, которая хочет удивить гостей и потратить на кухне минимум времени! Они сочетают в себе простоту приготовления и такой изысканный вкус, что смело могут стать украшением праздничного стола. Аромат бекона, чеснока и расплавленного творожного сыра в нежных шампиньонах создает поистине волшебную гармонию.

Начинаем с 500 граммов свежих крупных шампиньонов. Аккуратно отделяем ножки от шляпок — шляпки будут нашими съедобными «горшочками» для начинки. Ножки мелко режем и смешиваем с 150–200 граммами творожного сыра и двумя-тремя измельченными зубчиками чеснока. Можно добавить немного мелко нарезанного лука для дополнительной сладости.

Полученной ароматной массой аккуратно наполняем шляпки. Каждую шляпку можно обернуть тонкой полоской бекона — она превратит грибочки в маленькие праздничные рулетики. Запекаем в духовке при 180 градусах около 20 минут, пока сыр не расплавится, а бекон не станет золотистым и хрустящим. В итоге получаются невероятно сочные, ароматные грибочки с нежной начинкой и аппетитной корочкой — настоящая маленькая гастрономическая феерия на вашем столе!

Ранее мы готовили идеальный салат на Новый год — простой и вкусный. Точно займет место на столе наравне с оливье и шубой.

Проверено редакцией
