Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:00

Бефстроганов из курицы и шампиньонов готовится проще простого: попробуйте это рецепт домашней вкуснятины за 20 минут

Бефстроганов из курицы и шампиньонов готовится проще простого: попробуйте это рецепт домашней вкуснятины за 20 минут. Мечтаете о сытном ужине, который не отнимет весь вечер на готовку? Этот вариант бефстроганова станет вашим спасением! Нежное куриное филе в сливочно-сырном соусе с ароматными шампиньонами — настоящее комфортное блюдо, которое вернет уют в ваш дом. А готовится оно быстрее, чем доставляют пиццу!

Начните с 200 грамм шампиньонов, которые нужно обжарить на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета и отложить. В той же сковороде пару минут подрумяньте нарезанную луковицу, затем добавьте 400 грамм куриного филе (лучше из бедра), нарезанного соломкой. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи для курицы, немного куркумы и паприки для цвета. Когда курочка подрумянится, верните в сковороду грибы, добавьте 2 столовые ложки творожного сыра и влейте 350 мл молока или сливок. Аккуратно помешивайте, пока соус не станет однородным и кремовым. Прогрейте пару минут и подавайте, украсив свежей зеленью. Идеально сочетается с картофельным пюре или рисом!

Ранее мы готовили розовую капусту по-армянски. Обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике.

Проверено редакцией
Читайте также
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках
Общество
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках
Рецепт, который поощряет эксперименты — готовлю курочку так: каждый раз необычно и вкусно
Общество
Рецепт, который поощряет эксперименты — готовлю курочку так: каждый раз необычно и вкусно
Закуска к Новому году или любому застолью: обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке
Общество
Закуска к Новому году или любому застолью: обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке
Не готовили салат из макарон? А зря! Обалденная закуска по-неаполитански — она из простых продуктов и точно станет любимой
Общество
Не готовили салат из макарон? А зря! Обалденная закуска по-неаполитански — она из простых продуктов и точно станет любимой
Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску
Общество
Салат «Лисья шубка» на Новый год: когда простые продукты складываются в шикарную закуску
курица
шампиньоны
простой рецепт
мясо
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Басков устроил скандал на популярном телешоу
Отец школьника напал на учителя и избил его
Названа единственная в Европе страна, готовая к вооруженному конфликту
«Разговор один»: депутат о призыве экс-генерала ВСУ устраивать теракты в РФ
Ростех испытал обновленные огнеметные системы для ВС РФ
Названа женщина с идеальными пропорциями лица
Задержан напавший на девочку посреди дня педофил
Си Цзиньпин отказался участвовать в саммите G20 в ЮАР
Раскрыто, как высаживать деревья зимой в снег
Раскрыто ключевое значение освобождения Синельниково
ВСУ дерутся за еду и безразличие Зеленского: новости СВО на вечер 13 ноября
Военэксперт объяснил слова Макрона о следующем военном конфликте в космосе
Еще две страны могут закрыть границы с Белоруссией
Россиянка присвоила более 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике
В РФ в декабре будет сухой закон? Подробности, запрет на продажу алкоголя
В Госдуме раскрыли дилемму Зеленского после поражения в Красноармейске
Гагарина поселилась с бойфрендом-целителем в особняке за 500 млн рублей
Россиянин нанес сестре почти 50 ножевых ранений
В Госдуме объяснили повышенный интерес молодежи к русской культуре
Магнитная буря буйствует на Земле уже более 30 часов
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.