Бефстроганов из курицы и шампиньонов готовится проще простого: попробуйте это рецепт домашней вкуснятины за 20 минут. Мечтаете о сытном ужине, который не отнимет весь вечер на готовку? Этот вариант бефстроганова станет вашим спасением! Нежное куриное филе в сливочно-сырном соусе с ароматными шампиньонами — настоящее комфортное блюдо, которое вернет уют в ваш дом. А готовится оно быстрее, чем доставляют пиццу!

Начните с 200 грамм шампиньонов, которые нужно обжарить на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета и отложить. В той же сковороде пару минут подрумяньте нарезанную луковицу, затем добавьте 400 грамм куриного филе (лучше из бедра), нарезанного соломкой. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи для курицы, немного куркумы и паприки для цвета. Когда курочка подрумянится, верните в сковороду грибы, добавьте 2 столовые ложки творожного сыра и влейте 350 мл молока или сливок. Аккуратно помешивайте, пока соус не станет однородным и кремовым. Прогрейте пару минут и подавайте, украсив свежей зеленью. Идеально сочетается с картофельным пюре или рисом!

