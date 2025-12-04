Буду готовить на Новый год за 15 минут: вкуснейший мясной батон с грибами — он займет почетное место на праздничном столе

Буду готовить на Новый год за 15 минут: вкуснейший мясной батон с грибами — он займет почетное место на праздничном столе. Это быстрый, сочный и невероятно ароматный рулет, который готовится буквально из четырех шагов и всегда вызывает восторг у гостей.

Для приготовления возьмите 600–700 г фарша, 1 луковицу, 120–150 г тертого сыра, 200–250 г шампиньонов, 1–2 зубчика чеснока, соль, перец, паприку и другие любимые специи. Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте до румяности. Лук мелко порубите и смешайте с фаршем, чесноком и специями. На лист пергамента распределите фарш ровным прямоугольником, сверху выложите сыр, затем жареные грибы.

При помощи пергамента аккуратно сверните все в плотный рулет, зафиксируйте края и отправьте в духовку при 190–200 °C на 30–35 минут. За 10 минут до готовности раскройте верх, чтобы получить румяную корочку. Готовый батон слегка остудите, нарежьте аккуратными слайсами и подавайте к столу — получается невероятно вкусно, сочно и очень празднично.

