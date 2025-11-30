День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 17:30

Закусочные шампиньоны с курицей и терияки — ароматнее фуршетных закусок! Идеально к игристому вину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Устали от стандартных фуршетных закусок, которые уже никого не удивляют? Пора внести в меню свежую нотку! Эти закусочные шампиньоны с курицей и соусом терияки — именно то, что нужно, чтобы ваше застолье запомнилось гостям. Они в разы ароматнее привычных канапе и тарталеток, а готовятся так просто, что вы сами удивитесь. Сочетание нежной куриной грудки, пикантного сладко-соленого соуса и душистых запеченных грибов создает настолько гармоничный вкус, что остановиться на одном грибочке просто невозможно. И да, они действительно идеально сочетаются с игристым вином — легкая сладость терияки подчеркивает фруктовые ноты в напитке, создавая идеальный гастрономический дуэт.

Вам понадобится 15–20 крупных шампиньонов, 200 г куриного филе, 100 г твердого сыра, 3 столовые ложки соуса терияки, 1 небольшая луковица, соль, перец и растительное масло. Разогрейте духовку до 180 градусов. Аккуратно отделите ножки от шляпок грибов. Шляпки посолите и поперчите внутри. Лук и ножки грибов мелко нарежьте, куриное филе измельчите на очень мелкие кубики. На сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и грибные ножки, готовьте 7–10 минут до мягкости. Влейте соус терияки, перемешайте и снимите с огня. Сыр натрите на мелкой терке. Начините шляпки грибов остывшей куриной начинкой, сверху обильно посыпьте сыром. Выложите грибы на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 20–25 минут до золотистого сыра и до тех пор, пока грибы не станут мягкими. Подавайте горячими, украсив зеленью, и будьте готовы к тому, что их разберут в первую очередь!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Зразы отдыхают! Пеку праздничные стожки с шампиньонами — вкуснее мясных рулетиков
Общество
Зразы отдыхают! Пеку праздничные стожки с шампиньонами — вкуснее мясных рулетиков
Салат «Нежность» готовлю на Новый год и не только: простой рецепт с курицей и шампиньонами
Общество
Салат «Нежность» готовлю на Новый год и не только: простой рецепт с курицей и шампиньонами
Достаю картошку и специи — гарнир выходит лучше ресторанного! Запекаю с розмарином: ароматное блюдо за 30 минут
Общество
Достаю картошку и специи — гарнир выходит лучше ресторанного! Запекаю с розмарином: ароматное блюдо за 30 минут
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Аптечную жидкость выливаю на сковороду: вековой нагар отлетает корками
Общество
Аптечную жидкость выливаю на сковороду: вековой нагар отлетает корками
шампиньоны
рецепты
кулинария
грибы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кличко придумал способ спасения Украины от коррупции
Россиянке потребовалась экстренная операция после удаления зуба
Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента
Назван главный вопрос, который могут обсудить Путин и Уиткофф
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Льгов 25 ноября
США хотят представить Путину в Москве обновленный мирный план
«Дела у прокурора»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве на Бали
«Живете в мифах»: Вучич ответил на обвинения в ухудшении отношений с РФ
Названы смертельные риски диареи
Крупного поставщика синтетических наркотиков накрыли в Петербурге
Бельгия одобрит передачу российских активов при трех условиях
Дмитриева наградили за содействие диалогу между Россией и США
Умеров стер важное сообщение о переговорах с США
Страшные жертвы, блэкаут и вода «по колено»: фото катастрофы в Индонезии
«Наверное, уже не получится»: почему у Аверина нет детей, как живет актер
Стало известно, как сильно магазины накручивают цены на рыбу
Раскрыто, что грозит готовившему теракт на газопроводе в Подмосковье
Стала известна дата возвращения самой яркой кометы
Принадлежащий турецкой компании танкер терпит крушение у Сенегала
Рейс с российскими туристами в Венесуэлу отправляют в другую страну
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.