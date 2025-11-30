Закусочные шампиньоны с курицей и терияки — ароматнее фуршетных закусок! Идеально к игристому вину

Устали от стандартных фуршетных закусок, которые уже никого не удивляют? Пора внести в меню свежую нотку! Эти закусочные шампиньоны с курицей и соусом терияки — именно то, что нужно, чтобы ваше застолье запомнилось гостям. Они в разы ароматнее привычных канапе и тарталеток, а готовятся так просто, что вы сами удивитесь. Сочетание нежной куриной грудки, пикантного сладко-соленого соуса и душистых запеченных грибов создает настолько гармоничный вкус, что остановиться на одном грибочке просто невозможно. И да, они действительно идеально сочетаются с игристым вином — легкая сладость терияки подчеркивает фруктовые ноты в напитке, создавая идеальный гастрономический дуэт.

Вам понадобится 15–20 крупных шампиньонов, 200 г куриного филе, 100 г твердого сыра, 3 столовые ложки соуса терияки, 1 небольшая луковица, соль, перец и растительное масло. Разогрейте духовку до 180 градусов. Аккуратно отделите ножки от шляпок грибов. Шляпки посолите и поперчите внутри. Лук и ножки грибов мелко нарежьте, куриное филе измельчите на очень мелкие кубики. На сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и грибные ножки, готовьте 7–10 минут до мягкости. Влейте соус терияки, перемешайте и снимите с огня. Сыр натрите на мелкой терке. Начините шляпки грибов остывшей куриной начинкой, сверху обильно посыпьте сыром. Выложите грибы на противень, застеленный пергаментом, и запекайте 20–25 минут до золотистого сыра и до тех пор, пока грибы не станут мягкими. Подавайте горячими, украсив зеленью, и будьте готовы к тому, что их разберут в первую очередь!

