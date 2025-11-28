Зразы отдыхают! Пеку праздничные стожки с шампиньонами — вкуснее мясных рулетиков

Надоели традиционные зразы, которые часто получаются суховатыми и требуют много времени на приготовление? Тогда стожки с шампиньонами станут для вас приятным открытием! Это блюдо сочетает в себе сочный мясной фарш и ароматную грибную начинку, создавая гармоничный вкус, который превосходит обычные мясные рулетики. В отличие от зраз, стожки готовятся быстрее и всегда остаются сочными внутри благодаря особой технологии формирования. Они идеально подходят как для повседневного ужина, так и для праздничного стола — выглядят аппетитно и необычно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 ст.л. панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло. Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, посолите и поперчите. Фарш смешайте с яйцом и панировочными сухарями. На ладонь выложите порцию фарша, сделайте углубление, в которое положите грибную начинку и кусочек сыра. Аккуратно защипните края, формируя аккуратную котлетку. Обжарьте стожки с двух сторон до румяной корочки, затем доведите до готовности в духовке при 180°C 15-20 минут. Подавайте с картофельным пюре или овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».