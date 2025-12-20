Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 17:30

Новый год без стресса: отбивные с шампиньонами и золотистой картошкой — простой и вкусный праздничный ужин

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — идеальное решение для праздничного ужина, когда хочется чего-то по-настоящему сытного, ароматного и душевного, но без лишних хлопот. Все готовится в одной сковороде: сочные свиные отбивные, обжаренные до румяной корочки, золотистый картофель и ароматные шампиньоны, впитавшие все соки. Этот волнующий запах чеснока, зелени и жареного мяса наполнит ваш дом уютом и предвкушением праздника.

Для приготовления возьмите: 4 свиные отбивные (около 600 г), 5–6 средних картофелин, 300 г свежих шампиньонов, 1 крупную луковицу, 3 зубчика чеснока, пучок свежего укропа или петрушки, 3 ст. л. растительного масла, соль, молотый черный перец и паприку по вкусу. Отбивные слегка отбейте через пленку, натрите солью, перцем и паприкой. Картофель очистите и нарежьте средними кубиками, лук — полукольцами, шампиньоны — пластинками, чеснок измельчите, зелень мелко порубите. В большой глубокой сковороде разогрейте масло. Обжарьте отбивные с двух сторон до красивой корочки (по 3–4 минуты), затем снимите их на тарелку. В оставшемся масле обжарьте картофельные кубики до полуготовности и легкой румяности. Добавьте лук и готовьте вместе еще 5 минут. Затем добавьте шампиньоны и обжаривайте, пока жидкость от грибов не испарится. Верните в сковороду отбивные, погрузив их частично в картофельно-грибную смесь. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите около 10–15 минут до полной готовности картофеля. За пару минут до готовности добавьте измельченный чеснок и половину зелени, перемешайте. Подавайте горячим, посыпав оставшейся свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеален в Новый год: постный салат с авокадо и печеной свеклой
Семья и жизнь
Идеален в Новый год: постный салат с авокадо и печеной свеклой
Картофельный салат делаю по-немецки. Вместо колбасы — копченая курица и чернослив. Получается ярче и ароматнее
Общество
Картофельный салат делаю по-немецки. Вместо колбасы — копченая курица и чернослив. Получается ярче и ароматнее
Шведская классика на русский лад. Готовлю салат «Юллемат»: новогодний must-have из 5 ингредиентов
Общество
Шведская классика на русский лад. Готовлю салат «Юллемат»: новогодний must-have из 5 ингредиентов
С творогом ленивые вареники больше не готовлю, нашла рецепт с картошкой: вкус — незабываемый
Общество
С творогом ленивые вареники больше не готовлю, нашла рецепт с картошкой: вкус — незабываемый
На новогодний стол за 15 минут: фаршированные шляпки с креветками — о-о-очень вкусно
Общество
На новогодний стол за 15 минут: фаршированные шляпки с креветками — о-о-очень вкусно
рецепты
ужины
шампиньоны
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы готовы»: стало известно, где может пройти саммит Россия — Африка
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.