Новый год без стресса: отбивные с шампиньонами и золотистой картошкой — простой и вкусный праздничный ужин

Это блюдо — идеальное решение для праздничного ужина, когда хочется чего-то по-настоящему сытного, ароматного и душевного, но без лишних хлопот. Все готовится в одной сковороде: сочные свиные отбивные, обжаренные до румяной корочки, золотистый картофель и ароматные шампиньоны, впитавшие все соки. Этот волнующий запах чеснока, зелени и жареного мяса наполнит ваш дом уютом и предвкушением праздника.

Для приготовления возьмите: 4 свиные отбивные (около 600 г), 5–6 средних картофелин, 300 г свежих шампиньонов, 1 крупную луковицу, 3 зубчика чеснока, пучок свежего укропа или петрушки, 3 ст. л. растительного масла, соль, молотый черный перец и паприку по вкусу. Отбивные слегка отбейте через пленку, натрите солью, перцем и паприкой. Картофель очистите и нарежьте средними кубиками, лук — полукольцами, шампиньоны — пластинками, чеснок измельчите, зелень мелко порубите. В большой глубокой сковороде разогрейте масло. Обжарьте отбивные с двух сторон до красивой корочки (по 3–4 минуты), затем снимите их на тарелку. В оставшемся масле обжарьте картофельные кубики до полуготовности и легкой румяности. Добавьте лук и готовьте вместе еще 5 минут. Затем добавьте шампиньоны и обжаривайте, пока жидкость от грибов не испарится. Верните в сковороду отбивные, погрузив их частично в картофельно-грибную смесь. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите около 10–15 минут до полной готовности картофеля. За пару минут до готовности добавьте измельченный чеснок и половину зелени, перемешайте. Подавайте горячим, посыпав оставшейся свежей зеленью.

