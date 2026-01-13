Заявление президента Молдавии Майи Санду о готовности проголосовать «за» на референдуме об объединении с Румынией — четкий политический сигнал, сказал NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, политик подписала приговор суверенитету своей страны.

Президент Молдавии фактически признает: проект независимой молдавской государственности в ее представлении исчерпан, а сама республика рассматривается как временная конструкция, подлежащая «переформатированию» под интересы Бухареста и его западных партнеров, — отметил собеседник.

По его мнению, в этом контексте факт наличия у Санду двойного гражданства — молдавского и румынского — перестает быть лишь частной деталью биографии. Панкратов подчеркивает: для президента такой статус — это всегда вопрос лояльности.

Фигура с двумя паспортами объективно ориентируется не только на интересы Кишинева, но и на ожидания элит в Бухаресте, Брюсселе и Вашингтоне. Это создает устойчивое впечатление, что Санду мыслит не категориями долгосрочного развития Молдавии, а сценариями собственной роли в постмолдавской конфигурации — от «героини унире» до высокооплачиваемой позиции в европейских структурах, — добавил эксперт.

Ранее Санду в очередной раз высказалась в поддержку идеи объединения Молдавии с Румынией. При этом глава республики признала, что большинство молдавских граждан пока придерживается иного мнения.