13 января 2026 в 19:57

Экс-вице-губернатора Ивановской области задержали за коррупцию

В отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Чиновника задержали. По информации «Коммерсанта», речь идет о Евгении Нестерове.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — сказано в сообщении.

По данным следствия, чиновник, руководствуясь корыстными мотивами, содействовал назначению представителя бизнес-среды на должность главы одного из муниципальных районов. Дело было возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области под контролем и при координации прокуратуры региона.

Ранее жена осужденного за хищения экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, Светлана Васильева, добровольно покинула пост депутата городского собрания. Власти назвали этот шаг «единственным верным решением».

