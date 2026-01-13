Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 19:36

Необычные отбивные под маринованным луком: вкусное горячее для сытного ужина или праздника

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти необычные отбивные под маринованным луком — блюдо, достойное самого изысканного стола. Бесподобный рецепт вкусного горячего для сытного ужина или праздничного стола.

Его вкус — многослойная симфония: сочное, тающее во рту мясо, пропитанное специями, слой кисло-сладкого маринованного лука, ароматные грибы, оливки и золотистая тягучая сырная корочка.

Рецепт: возьмите 600–800 г свиной вырезки или корейки, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. горчицы, соль, перец, паприка. Для маринада лука: 2 крупные красные луковицы, 3 ст. л. яблочного или винного уксуса, 1 ч. л. сахара, щепотка соли. Для шапочки: 250 г шампиньонов, 50–70 г оливок, 100–150 г тертого сыра, растительное масло. Лук нарежьте полукольцами, залейте смесью уксуса, сахара и соли, оставьте мариноваться минимум на 30 минут. Свинину отбейте через пленку, обмажьте смесью соевого соуса, горчицы и специй. Духовку разогрейте до 190 °C. Мясо выложите в форму. Грибы нарежьте и обжарьте до золотистости. На мясо выложите слой маринованного лука (без рассола), затем грибы и разрезанные пополам оливки. Накройте форму фольгой и запекайте 25–30 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте все сыром и запекайте еще 10–15 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить куриные отбивные в томатно-сырной подушке.

