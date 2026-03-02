Мариную мясо прямо в кляре и жарю стейки по-деревенски: корочка — отпад, соки остаются внутри

Мариную мясо прямо в кляре и жарю стейки по-деревенски. Корочка получается отпад, все соки остаются внутри. Секрет в кляре на основе яиц, сметаны и крахмала, который создает румяную оболочку и питает свинину.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г свиной вырезки или корейки, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. соевого соуса, 3-4 зубчика чеснока, 3 ст. л. крахмала, соль, перец, паприка по вкусу, растительное масло для жарки.

Как приготовить

Свинину нарежьте на стейки толщиной 1,5-2 см и тщательно отбейте с двух сторон. В глубокой миске приготовьте кляр: взбейте яйца со сметаной и соевым соусом, добавьте выдавленный чеснок, соль, перец, паприку и крахмал. Тщательно перемешайте до однородности. Положите отбивные в кляр, чтобы они полностью покрылись смесью. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 30 минут. Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Жарьте отбивные на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки.

