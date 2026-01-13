Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии

Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии Федеральная прокуратура ФРГ обвинила двух украинцев в подготовке диверсии

Германская федеральная прокуратура предъявила обвинения двум украинским гражданам в агентурной деятельности для совершения диверсии и сговоре с целью поджога, говорится в пресс-релизе ведомства. Подозреваемые Даниил Б. и Владислав Т. были обвинены по результатам расследования.

Федеральная прокуратура предъявила обвинения гражданам Украины <...> Даниилу Б. и Владиславу Т. Есть достаточные основания подозревать их в агентурной деятельности в целях диверсии и сговоре с целью поджога, — говорится в сообщении.

Ранее леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» заявила о причастности к пожару, вызвавшему отключение электричества в юго-западной части Берлина. В результате атаки без света остались 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий. Свои действия анархисты объяснили борьбой с энергетикой на ископаемом топливе и «международной солидарностью».

Кроме того, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» не продвигается. По его словам, спустя более чем три года с момента теракта вопросы о заказчиках и исполнителях остаются без ответа, а расследование фактически стоит на месте.