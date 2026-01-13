Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 20:11

Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии

Федеральная прокуратура ФРГ обвинила двух украинцев в подготовке диверсии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Германская федеральная прокуратура предъявила обвинения двум украинским гражданам в агентурной деятельности для совершения диверсии и сговоре с целью поджога, говорится в пресс-релизе ведомства. Подозреваемые Даниил Б. и Владислав Т. были обвинены по результатам расследования.

Федеральная прокуратура предъявила обвинения гражданам Украины <...> Даниилу Б. и Владиславу Т. Есть достаточные основания подозревать их в агентурной деятельности в целях диверсии и сговоре с целью поджога, — говорится в сообщении.

Ранее леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» заявила о причастности к пожару, вызвавшему отключение электричества в юго-западной части Берлина. В результате атаки без света остались 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий. Свои действия анархисты объяснили борьбой с энергетикой на ископаемом топливе и «международной солидарностью».

Кроме того, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» не продвигается. По его словам, спустя более чем три года с момента теракта вопросы о заказчиках и исполнителях остаются без ответа, а расследование фактически стоит на месте.

Германия
украинцы
суды
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли ситуацию в Киеве
Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок
Матвиенко оценила работу российских журналистов
Роковые ошибки Пугачевой: как Примадонна разрушила свою империю
Массовая гибель младенцев в роддоме вызвала недоумение у биолога
Позвал греться и привел друзей: на Урале изнасиловали пьяную девочку
Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии
Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов
Известная компания решила провести массовые кадровые чистки
Был легендой — стал иудой? Почему капитан «Локо» Баринов ушел в ЦСКА
За Долину берутся приставы, лютый холод до -23 в Москве: что дальше
Озвучена главная особенность российской ракеты «Буревестник»
Экс-вице-губернатора Ивановской области задержали за коррупцию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.