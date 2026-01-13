Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 20:17

Матвиенко оценила работу российских журналистов

Матвиенко: российские журналисты надежно защищают граждан от манипуляций

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российское журналистское сообщество успешно защищает интересы и ценности граждан в информационном пространстве, написала в Telegram-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что работа медиа создает надежную защиту от манипуляций и враждебных нарративов, укрепляя таким образом суверенитет страны, а также поздравила представителей СМИ с Днем печати.

Ежегодно 13 января мы чествуем тех, кто вносит большой вклад в укрепление нашего общества, формирует информационную повестку, задавая нравственные и гражданские ориентиры, чей труд важен и востребован, — написала Матвиенко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что никто из журналистов и военных корреспондентов, погибших при освещении событий в зоне проведения специальной военной операции, не будет забыт. Он подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.

До этого представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военных корреспондентов. Она напомнила, что, согласно нормам международного права, сотрудники СМИ приравнены к гражданским лицам.

