Мишустин пообещал, что никого из погибших на СВО журналистов не забудут

Никто из журналистов и военных корреспондентов, погибших при освещении событий в зоне проведения специальной военной операции, не будет забыт, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения премии кабинета министров в области СМИ в День российской печати. Он подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.

Я хочу поздравить вас с праздником еще раз, пожелать удачи, успеха. Победа обязательно будет за нами. <...> Мы обязательно никого из них не забудем, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что работа журналистов и военкоров на СВО крайне важна. По словам Мишустина, правительство всегда будет рядом с ними. Он также пообещал решить абсолютно любые вопросы.

Надо сделать все для того, чтобы те коллеги, кто там защищает наши рубежи, получили все необходимое, — заключил премьер-министр.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военных корреспондентов. Она напомнила, что, согласно нормам международного права, сотрудники СМИ приравнены к гражданским лицам.