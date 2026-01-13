Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 18:06

Мишустин пообещал, что никого из погибших на СВО журналистов не забудут

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/РИА новости
Читайте нас в Дзен

Никто из журналистов и военных корреспондентов, погибших при освещении событий в зоне проведения специальной военной операции, не будет забыт, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на церемонии вручения премии кабинета министров в области СМИ в День российской печати. Он подчеркнул, что победа обязательно будет за Россией.

Я хочу поздравить вас с праздником еще раз, пожелать удачи, успеха. Победа обязательно будет за нами. <...> Мы обязательно никого из них не забудем, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что работа журналистов и военкоров на СВО крайне важна. По словам Мишустина, правительство всегда будет рядом с ними. Он также пообещал решить абсолютно любые вопросы.

Надо сделать все для того, чтобы те коллеги, кто там защищает наши рубежи, получили все необходимое, — заключил премьер-министр.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военных корреспондентов. Она напомнила, что, согласно нормам международного права, сотрудники СМИ приравнены к гражданским лицам.

Михаил Мишустин
СВО
журналисты
военкоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главаря опаснейшей ОПГ начали судить за убийство 23-летней давности
Забудьте оливье: салат с гребешками для праздника за 20 минут
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка на снеге
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.