13 января 2026 в 08:46

«Не уйти»: Захарова предупредила Зеленского о плате за убийства журналистов

Захарова: Зеленский и его покровители поплатятся за убийства журналистов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители не смогут избежать ответственности за убийства журналистов и военных корреспондентов, заявила представитель МИД России Мария Захарова по случаю Дня российской печати. Она напомнила, что согласно нормам международного права сотрудники СМИ приравнены к гражданским лицам. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Ни непосредственным исполнителям этих кровавых преступлений и терактов, ни их руководству, ни западным покровителям злодеяний режима Зеленского не удастся уйти от ответственности за эти и другие убийства гражданских лиц, к которым по международному праву приравнены сотрудники СМИ, — говорится в сообщении.

Дипломат добавила, что десятки представителей СМИ заплатили «самую высокую цену» за свои убеждения, став жертвами целенаправленных атак со стороны украинской армии. Часть из них погибли на передовой, другие — за пределами зоны боевых действий из-за диверсантов.

Ранее Захарова заявила, что украинских организаторов массированной атаки на Воронеж и другие регионы России ждет наказание. Она подчеркнула, что руководство Украины переживает глубокий кризис.

МИД РФ
Мария Захарова
Украина
Киев
диверсии
теракты
журналисты
военкоры
