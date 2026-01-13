Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 20:22

Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок

Врач из Якутии получила условный срок за сокрытие сифилиса у приезжих

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Врач-дерматовенеролог из Якутии получила условный срок в виде двух лет и шести месяцев за сокрытие случаев сифилиса у двух иностранных граждан, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха. Мирнинский суд признал ее виновной в заведомом внесении ложных данных в медицинские заключения в 2023–2024 годах.

Судом установлено, что в период 2023–2024 годов врач умышленно вносила заведомо ложные сведения об отсутствии инфекционных заболеваний в медицинские заключения. Она не выявила инфекционные заболевания у пациентов из Киргизии и Армении, несмотря на положительные результаты анализов, — говорится в сообщении.

Ранее суд в Кабардино-Балкарии признал медсестру частного санатория в Нальчике виновной в заражении более 70 пациентов ВИЧ-инфекцией. В лечебном учреждении на протяжении периода с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года систематически нарушались санитарно-эпидемиологические правила. В частности, многократно использовались одноразовые инструменты без должной стерилизации, что привело к массовому инфицированию.

Позже медсестра частного санатория в Нальчике, осужденная за инфицирование более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, подала апелляцию на приговор. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы.

врачи
Якутия
сифилис
иностранцы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли ситуацию в Киеве
Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок
Матвиенко оценила работу российских журналистов
Роковые ошибки Пугачевой: как Примадонна разрушила свою империю
Массовая гибель младенцев в роддоме вызвала недоумение у биолога
Позвал греться и привел друзей: на Урале изнасиловали пьяную девочку
Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии
Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов
Известная компания решила провести массовые кадровые чистки
Был легендой — стал иудой? Почему капитан «Локо» Баринов ушел в ЦСКА
За Долину берутся приставы, лютый холод до -23 в Москве: что дальше
Озвучена главная особенность российской ракеты «Буревестник»
Экс-вице-губернатора Ивановской области задержали за коррупцию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.