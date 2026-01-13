Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок Врач из Якутии получила условный срок за сокрытие сифилиса у приезжих

Врач-дерматовенеролог из Якутии получила условный срок в виде двух лет и шести месяцев за сокрытие случаев сифилиса у двух иностранных граждан, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха. Мирнинский суд признал ее виновной в заведомом внесении ложных данных в медицинские заключения в 2023–2024 годах.

Судом установлено, что в период 2023–2024 годов врач умышленно вносила заведомо ложные сведения об отсутствии инфекционных заболеваний в медицинские заключения. Она не выявила инфекционные заболевания у пациентов из Киргизии и Армении, несмотря на положительные результаты анализов, — говорится в сообщении.

Ранее суд в Кабардино-Балкарии признал медсестру частного санатория в Нальчике виновной в заражении более 70 пациентов ВИЧ-инфекцией. В лечебном учреждении на протяжении периода с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года систематически нарушались санитарно-эпидемиологические правила. В частности, многократно использовались одноразовые инструменты без должной стерилизации, что привело к массовому инфицированию.

Позже медсестра частного санатория в Нальчике, осужденная за инфицирование более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, подала апелляцию на приговор. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы.