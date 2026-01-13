Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 20:03

Известная компания решила провести массовые кадровые чистки

Руководство сети «Ростикс» решило сократить почти 600 работников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская сеть фастфуда «Ростикс» может сократить почти 600 сотрудников после закрытия 25 ресторанов, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам работников, они не получали зарплату с сентября прошлого года, а об увольнениях им объявили лишь вчера, 12 января.

Руководство компании связывает задержку выплат с проблемами на расчетном счете, говорится в сообщении. Однако сотрудники опасаются, что компания готовится к банкротству и они не получат свои деньги.

Ранее юрист и учредитель Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала, что волна сокращений в России в основном затрагивает сотрудников офисов. По ее словам, наиболее заметны увольнения в банковской и страховой отраслях, а также в секторе услуг в целом.

Кроме того, HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая заявила, что профессиональное выгорание уменьшает у сотрудников желание задерживаться на работе. По ее словам, из-за накопленной усталости люди начинают избегать выхода из зоны комфорта. Зумеры, в отличие от более старших поколений, непривычны к переработкам, отметила эксперт.

фастфуд
увольнения
сокращения
сотрудники
