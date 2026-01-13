Картофель «Боярский»: запеченные дольки с грибами и сметаной под сырной шапкой. Простой и вкусный ужин для всей семьи

Это блюдо — гимн сытной, бесхитростной и невероятно вкусной кухне, которая превращает обычный ужин в настоящее пиршество. Запеченные до румяной мягкости картофельные дольки, ароматные грибы в нежной сметанной подушке и золотистый тягучий сырный плащ — это сочетание классики и простоты, которое никогда не подводит. Картофель «Боярский» действительно достоин главного места на столе, даря ощущение щедрого застолья, домашнего тепла и полного удовлетворения даже самым требовательным аппетитам.

Вам потребуется: 6–7 крупных картофелин, 300 г свежих шампиньонов, 1 крупная луковица, 200 мл сметаны, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. растительного масла, соль, черный перец и сушеный укроп по вкусу. Картофель очистите, нарежьте крупными дольками, посолите, поперчите и выложите в огнеупорную форму. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на масле до золотистого цвета и испарения жидкости. Добавьте к грибам сметану, соль, перец и укроп, прогрейте две минуты. Равномерно распределите грибную смесь поверх картофеля. Посыпьте все натертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40–50 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр не превратится в аппетитную румяную корочку.

