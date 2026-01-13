Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 20:14

Массовая гибель младенцев в роддоме вызвала недоумение у биолога

Биолог Баранова: гибель младенцев в роддоме Новокузнецка требует расследования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Массовая гибель младенцев в Новокузнецке ставит вопрос, что могло стать ее причиной, заявила в Telegram-канале доктор биологических наук Анча Баранова. По ее словам, если это была вирусная инфекция, то где заболевшие взрослые? Она заявила, что ситуация требует эпидемиологического расследования.

Все, что мы знаем, — заболевание респираторное. <…> Вирус респираторного синцития на эту роль не подходит. Там инкубационный период длиннее обычного. Остаются варианты — грипп, COVID и всякая экзотика типа бокавируса. Есть и вопрос — а что, никто из взрослых не заболел?написала она.

Ранее стало известно, что в новокузнецком роддоме № 1 с начала января скончались девять новорожденных. В настоящее время заведение временно приостановило работу ввиду вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Руководитель региона, губернатор Кемеровской области Илья Середюк, сообщил, что соответствующие структуры проводят проверку ситуации в медицинском учреждении. Кроме того, следствием возбуждено уголовное дело.

