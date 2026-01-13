В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России с Венгрией Депутат Алтухов заявил, что прагматизм Орбана выгоден России

Прагматичная политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выгодна России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, Будапешт сегодня формирует модель «нормальной Европы» в сфере международных отношений.

Венгрию можно и нужно рассматривать как модель «нормальной Европы» — Европы, которая мыслит категориями прагматизма, взаимной выгоды и сотрудничества со всеми партнерами, включая Россию, — сказал Алтухов.

Он подчеркнул, что Россия для венгров — надежный бизнес-партнер. Кроме того, она всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству и с другими государствами.

Мы открыты для диалога со всеми странами, которые ценят реальные экономические результаты, а не сиюминутную политическую конъюнктуру. Успех Будапешта доказывает: те, кто выстраивает отношения с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, получают долгосрочные преимущества, — отметил Алтухов.

Ранее Орбан предупредил в соцсети X, что передача Киеву €800 млрд приведет к дестабилизации Европы. Он уточнил, что венгерское правительство в нынешних условиях продолжит думать в первую очередь о своих гражданах, а не о судьбе украинского правительства.

До этого премьер заявил, что финансирование Украины аналогично выбрасыванию денег в бездонную бочку. Он подчеркнул, что его правительство не будет выделять деньги Киеву.