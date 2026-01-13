Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 19:43

В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России с Венгрией

Депутат Алтухов заявил, что прагматизм Орбана выгоден России

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Прагматичная политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выгодна России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, Будапешт сегодня формирует модель «нормальной Европы» в сфере международных отношений.

Венгрию можно и нужно рассматривать как модель «нормальной Европы» — Европы, которая мыслит категориями прагматизма, взаимной выгоды и сотрудничества со всеми партнерами, включая Россию, — сказал Алтухов.

Он подчеркнул, что Россия для венгров — надежный бизнес-партнер. Кроме того, она всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству и с другими государствами.

Мы открыты для диалога со всеми странами, которые ценят реальные экономические результаты, а не сиюминутную политическую конъюнктуру. Успех Будапешта доказывает: те, кто выстраивает отношения с Россией на основе уважения и взаимной выгоды, получают долгосрочные преимущества, — отметил Алтухов.

Ранее Орбан предупредил в соцсети X, что передача Киеву €800 млрд приведет к дестабилизации Европы. Он уточнил, что венгерское правительство в нынешних условиях продолжит думать в первую очередь о своих гражданах, а не о судьбе украинского правительства.

До этого премьер заявил, что финансирование Украины аналогично выбрасыванию денег в бездонную бочку. Он подчеркнул, что его правительство не будет выделять деньги Киеву.

Госдума
Венгрия
Виктор Орбан
сотрудничество
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли ситуацию в Киеве
Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок
Матвиенко оценила работу российских журналистов
Роковые ошибки Пугачевой: как Примадонна разрушила свою империю
Массовая гибель младенцев в роддоме вызвала недоумение у биолога
Позвал греться и привел друзей: на Урале изнасиловали пьяную девочку
Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии
Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов
Известная компания решила провести массовые кадровые чистки
Был легендой — стал иудой? Почему капитан «Локо» Баринов ушел в ЦСКА
За Долину берутся приставы, лютый холод до -23 в Москве: что дальше
Озвучена главная особенность российской ракеты «Буревестник»
Экс-вице-губернатора Ивановской области задержали за коррупцию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.