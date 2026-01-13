Шокировала семью этим обалденным горячим с необычной подачей: розочки из картофеля и бекона

Шокировала семью этим обалденным горячим с необычной подачей. Розочки из картофеля и бекона просто бесподобны! В процессе запекания картофель становится мягким и впитывает все соки, а бекон обретает хрустящую текстуру.

Для приготовления понадобится: 200–250 г тонко нарезанных ломтиков бекона, 2–3 крупные картофелины, растительное или оливковое масло, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, свежая зелень для подачи. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом. Картофель тщательно вымойте, очистите. С помощью овощечистки нарежьте его на очень тонкие, почти прозрачные кружочки. Сложите их в миску, сбрызните маслом, посыпьте солью и специями, аккуратно перемешайте. Возьмите один ломтик бекона. По его длине выложите ломтики картошки. Плотно сверните бекон в рулет. Закрепите рулет зубочисткой, чтобы он не разворачивался. Поставьте «розочку» вертикально на противень. Повторите с остальными ингредиентами. Выпекайте 25–30 минут, пока бекон не станет хрустящим, а картошка не будет легко протыкаться зубочисткой.

