Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 20:36

Шокировала семью этим обалденным горячим с необычной подачей: розочки из картофеля и бекона

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шокировала семью этим обалденным горячим с необычной подачей. Розочки из картофеля и бекона просто бесподобны! В процессе запекания картофель становится мягким и впитывает все соки, а бекон обретает хрустящую текстуру.

Для приготовления понадобится: 200–250 г тонко нарезанных ломтиков бекона, 2–3 крупные картофелины, растительное или оливковое масло, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, свежая зелень для подачи. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом. Картофель тщательно вымойте, очистите. С помощью овощечистки нарежьте его на очень тонкие, почти прозрачные кружочки. Сложите их в миску, сбрызните маслом, посыпьте солью и специями, аккуратно перемешайте. Возьмите один ломтик бекона. По его длине выложите ломтики картошки. Плотно сверните бекон в рулет. Закрепите рулет зубочисткой, чтобы он не разворачивался. Поставьте «розочку» вертикально на противень. Повторите с остальными ингредиентами. Выпекайте 25–30 минут, пока бекон не станет хрустящим, а картошка не будет легко протыкаться зубочисткой.

Ранее стало известно, как приготовить цезарь с пекинской капустой и домашней заправкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте оливье: салат с гребешками для праздника за 20 минут
Семья и жизнь
Забудьте оливье: салат с гребешками для праздника за 20 минут
Необычные отбивные под маринованным луком: вкусное горячее для сытного ужина или праздника
Общество
Необычные отбивные под маринованным луком: вкусное горячее для сытного ужина или праздника
Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь
Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Картофельные котлеты и крабовый соус: тот случай, когда бюджетные продукты победят любой деликатес — это так вкусно, что надо пробовать
Общество
Картофельные котлеты и крабовый соус: тот случай, когда бюджетные продукты победят любой деликатес — это так вкусно, что надо пробовать
Сочнее мяса не бывает! Готовлю в шубке из бекона с черносливом — яркий вкус, достойный праздничного стола
Общество
Сочнее мяса не бывает! Готовлю в шубке из бекона с черносливом — яркий вкус, достойный праздничного стола
рецепты
картошка
бекон
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли ситуацию в Киеве
Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок
Матвиенко оценила работу российских журналистов
Роковые ошибки Пугачевой: как Примадонна разрушила свою империю
Массовая гибель младенцев в роддоме вызвала недоумение у биолога
Позвал греться и привел друзей: на Урале изнасиловали пьяную девочку
Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии
Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов
Известная компания решила провести массовые кадровые чистки
Был легендой — стал иудой? Почему капитан «Локо» Баринов ушел в ЦСКА
За Долину берутся приставы, лютый холод до -23 в Москве: что дальше
Озвучена главная особенность российской ракеты «Буревестник»
Экс-вице-губернатора Ивановской области задержали за коррупцию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.